Грицак с понедельника в отпуске, врио главы СБУ - Баканов

Иван Баканов с понедельника временно исполняет обязанности главы Службы безопасности Украины, Василий Грицак находится в отпуске, сообщили агентству"Интерфакс-Украина" в спецслужбе.

"С понедельника Грицак находится в отпуске. Временно исполняющий обязанности главы СБУ - Баканов", - сказали в СБУ в среду.

При этом собеседник агентства напомнил, что по процедуре первый заместитель назначается вр и.о на время пребывания главы Службы в отпуске.

Когда Грицак планирует вернуться из отпуска, в спецслужбе не уточнили.