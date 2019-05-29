События

20:31 29.05.2019

Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

1 мин читать
Зеленский созывает СНБО, чтобы обсудить проблемы угольной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга на Львовщине, где в Сокольском районе на шахте "Лисова" в результате аварии погибли два горняка, сообщил, что созывает заседание Совета национальной безопасности и и обороны, который рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условиях безопасности. Понимаем, что очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - цитирует Зеленского пресс-служба глава государства после посещения им шахты в среду вечером.

В информации отмечается, что "ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая".

Президент также подчеркнул, что семьи двух шахтеров, погибших минувшей ночью, получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 000 гривень", - сообщил он.

Кроме того, Зеленский отметил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Теги: #снбо #украина #угольная_отрасль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:55 29.05.2019
Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

18:52 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

18:35 29.05.2019
Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

18:33 29.05.2019
"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

18:19 29.05.2019
Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

18:19 29.05.2019
Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

18:09 29.05.2019
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

17:45 29.05.2019
Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

17:39 29.05.2019
ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея

ПОСЛЕДНЕЕ

Законные основания для ограничения выполнения Рожковой полномочий первого зампреда НБУ отсутствуют - Нацбанк

Грицак с понедельника в отпуске, врио главы СБУ - Баканов

Зеленский отметил необходимость решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков шахты "Лисова"

КАС Верховного суда рассмотрит иск Горковенко к Зеленскому об его увольнении 18 июля

В Конгрессе США требуют принять меры в ответ на "преступления и ложь" Трампа

Зеленський призначив Оцерклевича начальником УДО замість Гелетея - укази

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея - указы

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА