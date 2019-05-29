КАС Верховного суда рассмотрит иск Горковенко к Зеленскому об его увольнении 18 июля

Кассационный суд в составе Верховного суда открыл производство по административному делу по иску Владимира Горковенко к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправными и отмене указа об увольнении его с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначил дело к рассмотрению на 18 июля.

"Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Ю.Артеменко и Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Дело назначено к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства в судебном заседании с вызовом сторон на 12.00 18 июля 2019г", - сообщается на странице Верховного суда в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, 4 мая 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом уволил члена Нацсовета по телерадиовещанию Юрия Артеменко и назначил на его место Владимира Горковенко.

Однако после вступления в должность президент Владимир Зеленский указом от 24 мая отменил указ Порошенко от 4 мая об увольнении Артеменко, восстановив его в должности члена Нацсовета. Другим указом Зеленский уволил с этой должности Владимира Горковенко.

Горковенко заявил, что считает незаконным свое увольнение указом нового главы государства Зеленского.

27 мая Горковенко сообщил, что обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского об увольнении его с должности. "Как и обещал, сегодня подал в суд на президента Украины. Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными", - написал Горковенко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также обнародовал в соцсети фотокопию своего искового заявления и подчеркнул, что оно расписано на девяти страницах. Горковенко отметил, что "указы отменять нельзя".