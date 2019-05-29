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19:32 29.05.2019

Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

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Зеленский назначил Максима Донца начальником СБ президента Украины – указ

Глава Украинского государства Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны.

"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №337/2019, опубликованном на сайте президента Украины в среду вечером.

Теги: #уго #кадры #зеленский
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