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19:26 29.05.2019

Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея

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Зеленский назначил Оцерклевича начальником УГО вместо Гелетея

Президент Украины Владимир Зеленский своими указами уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны (УГО) и назначил на этот пост подполковника Вооруженных сил Украины Алексея Оцерклевича.

Указом президента №333/2019, опубликованным на сайте главы Украинского государства в среду вечером, Зеленский удовлетворил рапорт об отставке Гелетея.

Следующим же указом (№334/2019) президент Украины назначил "Оцерклевича Алексея Ярославича начальником Управления государственной охраны Украины".

Еще одним указом (№335/2019) Зеленский уволил Владимира Дахновского с должности первого заместителя начальника УГО.

При этом указом №336/2019 президент назначил на эту должность Вячеслава Штучного.

Алексей Оцерклевич – подполковник Вооруженных сил Украины, участник войны на Донбассе, заместитель командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт (ДАП), впоследствии выполнял обязанности командира подразделения.

Позже в среду в пресс-службе президента сообщили, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Зеленский получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

"Алексей "Купол" Оцерклевич стал известным благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в ДАПе - прямо на глазах у главаря российских наемников Моторолы. Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ", - говорится в опубликованной информации.

За личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм Оцерклевич был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В то же время, он принципиально отстаивал интересы бойцов в спорах с руководством, из-за чего не имел благосклонности со стороны постсоветских генералов.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014-м и которых армейская бюрократия затем выживала из рядов ВСУ, пришло время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.

Теги: #уго #кадры
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