События

19:16 29.05.2019

САП обжалует оправдательный приговор для директора ЗТМК, обвинявшегося в растрате 492 млн грн

3 мин читать
САП обжалует оправдательный приговор для директора ЗТМК, обвинявшегося в растрате 492 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует вынесенный 29 мая текущего года Заводским районным судом Запорожья оправдательный приговор по делу в отношении директора ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК) Владимира Сивака по обвинению в растрате средств предприятия в особо крупных размерах (492 млн грн).

Как сообщается в пресс-релизе САП, суд не нашел доказательств вины руководителя ЗТМК в инкриминируемом ему преступлении и признал его невиноватым.

"Отметим, что во время рассмотрения на предыдущих заседаниях заявлений прокуроров САП об отводе указанной коллегии судей, в удовлетворении которых было дважды отказано, среди других материалов в подтверждение существования объективных сомнений в их непредубежденности был объявлен протокол допроса как свидетеля судьи Заводского районного суда м. Запорожья Марченко Н.В. Так, судьей было подтверждено о получении предложения неправомерной выгоды от руководителя одного из отделов ООО "ЗТМК" за вынесение относительно обвиняемого оправдательного приговора. Кроме того, судья отметила, что со слов лица, которое предложило неправомерную выгоду, аналогичные договоренности об оправдании Сивака В.В. раньше уже были достигнуты с председательствующим судьей Яцуном О.С", - констатируется в заявлении САП.

При этом отмечается, что в настоящее время приведенные судьей утверждения являются предметом досудебного расследования, которое осуществляется детективами НАБУ.

"Поэтому ввиду изложенного, прокуроры САП не имели больших сомнений в том, какое решение сегодня объявит суд относительно данного служащего. Категорически не соглашаясь с таким приговором, прокурорами САП в ближайшее время будет подготовлена апелляционная жалоба на решение суда первой инстанции", - резюмируется в заявлении САП.

Как сообщалось, Заводской районный суд Запорожья 29 мая 2019 года вынес оправдательный приговор по делу в отношении директора ЗТМК Сивака из-за отсутствия состава преступления.

Как сообщала ранее САП, Сивак обвиняется в том, что в бытность директором ООО "ЗТМК" в 2014 году, имея прямой умысел, злоупотребляя служебным положением, растратил, т.е., совершил незаконное бесплатное отчуждение денежных средств с целевым назначением на выполнение стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО "ЗТМК", полученных от компании "Толексис Трейдинг Лимитед", в сумме $110 млн.

Криминальное производство №12015080030002227 по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ЗТМК, которое было передано в НАБУ за подследственностью 8 июня 2016 года, было зарегистрировано 15 сентября 2015 года.

Следствием установлено, что в течение 2014-2015 гг. подконтрольная Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа компания Tolexis Trading Limited, владеющая 49% акций ЗТМК, выделила этому предприятию 880 млн грн. Однако директор перечислил 492 млн грн из этих средств в пользу третьих лиц. В частности, вместо финансирования расходов на модернизацию средства были направлены ОАО "Холдинговая компания "Энергомережа", ОАО "Запорижжяоблэнерго", банку "Надра" и ООО "Синтез Ресурс" в счет погашения задолженности госпредприятия "ЗТМК" перед указанными субъектами, тогда как эти платежи должна была осуществить Tolexis Trading Limited на условиях, предусмотренных договором об учреждении ООО "ЗТМК".

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

Теги: #зтмк #сап #суд #директор
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:04 29.05.2019
Нардеп просит суд запретить Рожковой исполнять полномочия первого заместителя НБУ

Нардеп просит суд запретить Рожковой исполнять полномочия первого заместителя НБУ

10:34 29.05.2019
Суд в обеспечении иска компании Кропачева запретил ФГИ проводить приватизацию "Центрэнерго"

Суд в обеспечении иска компании Кропачева запретил ФГИ проводить приватизацию "Центрэнерго"

09:24 29.05.2019
Huawei подала иск в суд на действия администрации США, включившей ее в "черный список"

Huawei подала иск в суд на действия администрации США, включившей ее в "черный список"

08:47 29.05.2019
В Киеве суд будет принимать решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании - полиция

В Киеве суд будет принимать решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании - полиция

15:23 28.05.2019
Нардеп-"радикал" Вовк оспаривает в суде присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

Нардеп-"радикал" Вовк оспаривает в суде присвоение дипломатического ранга Герасимову и Логвинскому

15:22 28.05.2019
Суд приговорил обвиняемого в убийстве водителя Познякова, ехавшего с попутчиками из BlaBlaCar, к пожизненному заключению

Суд приговорил обвиняемого в убийстве водителя Познякова, ехавшего с попутчиками из BlaBlaCar, к пожизненному заключению

11:59 28.05.2019
ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации банка и перечня связанных лиц

ПриватБанк обжаловал решения Окружного админсуда Киева о незаконности национализации банка и перечня связанных лиц

05:47 28.05.2019
Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

Харьковчанин, забравший у жительницы области $9 тыс. США по схеме "ваш сын в полиции", пойдет под суд

20:22 27.05.2019
Суд ЕС запретил прокуратурам ФРГ выдавать европейские ордера на арест

Суд ЕС запретил прокуратурам ФРГ выдавать европейские ордера на арест

18:04 27.05.2019
Верховный суд отказал в открытии производства по первому иску о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд отказал в открытии производства по первому иску о признании недействительным указа Зеленского о роспуске Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили: Зеленский показал, что способен на смелые быстрые и независимые решения

Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

Служебное расследование обстоятельств задержания боевиками восьмерых военных 53-й ОМБр не выявило факта госизмены – доклад Зеленскому

В Украинской ассоциации футбола и НАБУ опровергли информацию об обысках в Доме футбола

ПОСЛЕДНЕЕ

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля - источник

Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

Саакашвили: Зеленский показал, что способен на смелые быстрые и независимые решения

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

Профильный комитет Рады не смог в среду рассмотреть вопрос отставки Климкина, соберется в четверг

Почти три десятка объектов заминировали в среду в Виннице

Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

Для временного изменения места голосования теперь не нужно подавать документы, подтверждающие необходимость такого изменения – ЦИК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА