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19:06 29.05.2019

Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

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Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер в среду заявил, что расследование в отношении президента Дональда Трампа не могло привести к выдвижению обвинений, поскольку это противоречило бы основному закону страны.

"Президент не может быть обвинен в совершении федеральных преступлений, пока он находится в своей должности. Это противоречило бы конституции", - сказал Мюллер, объясняя, почему против Трампа не были выдвинуты конкретные обвинения.

"Назначение спецпрокурора наделило нас (команду Мюллера - ИФ) полномочиями по расследованию тех действий президента, которые могли бы привести к препятствованию правосудию", - подчеркнул он.

Между тем, президент США Дональд Трамп в очередной раз подчеркнул, что в ходе расследования Мюллера не было найдено достаточных доказательств его вины.

"Ничего не изменилось (со времени публикации - ИФ) доклада Мюллера. Доказательства были недостаточны, и, следовательно, в нашей стране это означает невиновность лица. Дело закрыто! Спасибо", - написал американский лидер в своем Twitter.

В марте 2019 года команда спецпрокурора США Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США. Тот в послании Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Мюллера.

Теги: #сша #трамп #мюллер
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