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19:02 29.05.2019

Саакашвили: Зеленский показал, что способен на смелые быстрые и независимые решения

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Саакашвили: Зеленский показал, что способен на смелые быстрые и независимые решения

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили считает, что президент Украины Владимир Зеленский возвращением ему гражданства Украины показал, что способен на смелые независимые решения.

"Президент Зеленский показал этим шагом, что способен на смелые быстрые решения, что это независимый политик, что он никого не слушает. Потому что народ Украины проголосовал за демонтаж олигархической системы и против "барыжной" власти", - сказал он на брифинге в аэропорту "Борисполь" в среду после возвращения в Украину.

Саакашвили отметил, что многие люди из старой и действующей власти не хотели бы видеть его в Украине.

Саакашвили указал, что Зеленский еще после первого тура выборов президента Украины сказал, что ему необходимо вернуть украинского гражданство. "И он вернул. Это человек, у которого слова не расходятся с делом. Пацан сказал – пацан сделал", - подчеркнул он.

Экс-президент Грузии прогнозирует, что Зеленский "очень многих приятно удивит". "У меня на такие вещи чутье. Мне не будет стыдно, я уверен в своих словах о Зеленском сейчас", - заявил он.

Теги: #гражданство #саакашвили #зеленский
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