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18:19 29.05.2019

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

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Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

С начала суток среды боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив, среди прочего, крупнокалиберные артиллерийские системы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции наших подразделений из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток"… Потерь среди украинских военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщается в сводке по состоянию на 18.00 среды, опубликованной на странице в соцсети Фейсбук.

На данном направлении боевики открывали огонь по позициям Объединенных сил: возле с.Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм; 4 раза вблизи н.п.Пески- из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов; у г.Марьинка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе н.п. Новотроицкое - из АГС; вблизи с.Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Теги: #всу #оос #россия #украина
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