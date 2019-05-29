Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое отношение к легализации марихуаны, проституции и однополых браков заявив, что из трех пунктов два не поддерживает.

"Из трех два "нет", - сказал он на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о его отношении к легализации марихуаны, проституции и однополых браков.

В то же время, Гройсман не захотел отвечать легализацию чего именно не поддерживает.