События

18:09 29.05.2019

Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

1 мин читать
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браков: из трех два "нет"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал свое отношение к легализации марихуаны, проституции и однополых браков заявив, что из трех пунктов два не поддерживает.

"Из трех два "нет", - сказал он на Форуме для активной молодежи "Державотворець в дії" в четверг в Киеве, отвечая на вопрос о его отношении к легализации марихуаны, проституции и однополых браков.

В то же время, Гройсман не захотел отвечать легализацию чего именно не поддерживает.

Теги: #гройсман #марихуана #проституция #украина #лгбт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:23 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля - источник

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля - источник

18:55 29.05.2019
Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

Вакарчук анонсирует всеукраинских "Тур Змин", обещает много живого общения и рок-н-ролла

18:52 29.05.2019
Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

Врио главы СБУ Баканов предупредил Гройсмана об угрозе госбезопасности при запуске нового рынка э/э с 1 июля

18:39 29.05.2019
ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

ГБР активно расследуют дело о возможном вмешательстве в американские выборы

18:35 29.05.2019
Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

Гройсман о сокращении количества депутатов Рады: Думаю, их может быть меньше, я не вижу в этом угрозы

18:33 29.05.2019
"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

"Слуга народа" объявила набор кандидатов в депутаты на округах

18:19 29.05.2019
Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики 8 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

18:19 29.05.2019
Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

Админсуд отменил решение НБУ об исключении "ПрайсвотерхаусКуперс" из реестра аудиторов, Нацбанк подаст апелляцию

17:45 29.05.2019
Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

Нардеп Геращенко ратует за изменение процедуры увольнения директора ГБР и хочет проверки действий Трубы на предмет совершения преступлений

17:39 29.05.2019
ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Саакашвили: Зеленский показал, что способен на смелые быстрые и независимые решения

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

Служебное расследование обстоятельств задержания боевиками восьмерых военных 53-й ОМБр не выявило факта госизмены – доклад Зеленскому

В Украинской ассоциации футбола и НАБУ опровергли информацию об обысках в Доме футбола

Зеленский в среду поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

ПОСЛЕДНЕЕ

САП обжалует оправдательный приговор для директора ЗТМК, обвинявшегося в растрате 492 млн грн

Трампа нельзя обвинить в совершении преступлений, пока он находится у власти - Мюллер

Саакашвили: Зеленский показал, что способен на смелые быстрые и независимые решения

Профильный комитет Рады не смог в среду рассмотреть вопрос отставки Климкина, соберется в четверг

Почти три десятка объектов заминировали в среду в Виннице

Нардеп просит суд запретить Рожковой исполнять полномочия первого заместителя НБУ

Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

Для временного изменения места голосования теперь не нужно подавать документы, подтверждающие необходимость такого изменения – ЦИК

Филарет обратил внимание митрополита Епифания на ситуацию с настоятелем Свято-Покровского собора в Киеве

Мэр объявил траур в Червонограде по погибшим горнякам

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА