ГБР проверяет действия должностных лиц АРМА по делу о возможных нарушениях в Межигорье

В рамках расследования уголовного производства о возможных нарушениях сотрудников Агентства по управлению конфискованным имуществом (АРМА) в Межигорье (Киевская обл.) проводятся допросы, проходит изъятие документов, сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба.

"Есть зарегистрированное уголовное производство и в рамках этого производства мы проверяем действия должностных лиц АРМА, которые определили будущего управляющего Межигорьем. В настоящее время проводятся общие следственные действия, истребуются документы и материалы, предоставляются судом доступы и проводятся допросы", - сказал Труба в среду в ходе заседания парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, отвечая на вопрос о ходе расследования дела о действиях АРМА по Межигорью.

Он отметил, что производство было зарегистрировано недавно и говорить о результатах расследования пока преждевременно.

"В любом случае мы всегда уделяем больше внимания тем уголовным производствам, которые вызывают общественный резонанс", - добавил Труба.