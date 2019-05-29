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17:24 29.05.2019

Профильный комитет Рады не смог в среду рассмотреть вопрос отставки Климкина, соберется в четверг

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Профильный комитет Рады не смог в среду рассмотреть вопрос отставки Климкина, соберется в четверг

Парламентский комитет по иностранным делам не смог рассмотреть вопрос отставки министра иностранных дел Украины Павла Климкина, соберётся в четверг, сообщила народный депутат, член комитета Светлана Залищук.

"Мы договорились в комитете, что мы попробуем собрать завтра заседание и уточнить у других членов комитета, поскольку сегодня было только 6 членов, тогда как всего нас 11. Возможно, есть достаточное количество людей, чтобы принять это решение", - сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам парламентария, некоторые члены комитета высказались за то, чтобы исключить этот вопрос из повестки дня сегодняшнего заседания.

"В первую очередь это был Виктор Иванович Вовк, который сказал, что наш комитет не имеет юрисдикции рассматривать этот вопрос. Хотя спикер Верховной Рады расписал этот вопрос на нас", - рассказала Залищук.

Вместе с тем, нардеп отметила, что важно, чтобы в стране в период важных событий на посту был министр иностранных дел, а не исполняющий обязанности.

"У нас на носу саммит ЕС, ПА НАТО, первые визиты президента. Вне зависимости от настроений или симпатий, голосований или политической принадлежности сегодня это вопрос нашей способности чётко продемонстрировать неизменность внешнеполитического курса, способность провести саммиты на высоком уровне. Нам нужен полноценный министр", - пояснила она.

При этом добавив, что не этично держать человека в подвешенном состоянии, учитывая, что Климкин заявлял о своих намерениях баллотироваться в парламент.

Теги: #верховная_рада #залищук #украина #климкин
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