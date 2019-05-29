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17:21 29.05.2019

Почти три десятка объектов заминировали в среду в Виннице

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Почти три десятка объектов заминировали в среду в Виннице

В среду на электронный ящик полиции Винницы поступило сообщение о минировании 28 объектов в городе, среди которых жилые дома, детские сады, торговые центры, общественный транспорт и железнодорожный вокзал, и в настоящее время взрывотехники проверяют эти объекты на наличие взрывоопасных предметов.

"На указанные объекты выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Проводится эвакуация людей, обследование указанных объектов и прилегающих к ним территорий", - сообщает Отдел коммуникации полиции Винницкой области.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 259 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление наказывается заключением на срок до шести лет.

Теги: #полиция #украина #винница #заминирование
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