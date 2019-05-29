Нардеп просит суд запретить Рожковой исполнять полномочия первого заместителя НБУ

В Окружной административный суд Киева поступил иск народного депутата Юрия Савчука к председателю Национального банка Украины (НБУ) Якову Смолию, его первому заместителю Екатерине Рожковой и Совету НБУ, сообщила пресс-служба Окружного админсуда.

Согласно сообщению, истец просит суд признать противоправными действия первого заместителя председателя НБУ Рожковой о незаконном содействии третьим лицам в сфере валютного регулирования и надзора и обязать ее воздержаться от таких действий. Среди других требований истца - признать противоправной бездеятельность председателя НБУ Якова Смолия и Совета НБУ по не совершению действий по увольнению Рожковой и обязать их это сделать.

Вместе с иском народный депутат подал заявление о его обеспечении, в котором просит суд до решения спора по сути запретить Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления НБУ, исполнять полномочия первого заместителя председателя НБУ или осуществлять любую деятельность в этой должности.

В настоящее время решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска и открытии производства по делу, отмечается в сообщении.