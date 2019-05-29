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17:00 29.05.2019

Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

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Пчёлы "заблокировали" эстонско-российскую границу

Эстонским пограничникам из-за пчелиной опасности пришлось перенаправить поток пешеходов, перемещающихся из эстонской Нарвы в российский Ивангород и в обратном направлении по мосту "Дружба".

"На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы", - написал в "Фейсбуке" один из членов группы, освещающей новости на границе.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде в местной газете "Северное побережье" подтвердила, ссылаясь на руководство Нарвского погранпункта, что проблема действительно имеется. Однако она уточнила, что речь идет не об осах, а о пчелах.

Теперь предприятие "Государственная недвижимость" через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он удалил пчел со столба на границе.

Пока же пчел с моста не убрали, пешеходов перенаправляют в обход, по другому маршруту.

Теги: #пчелы #россия #граница #эстония
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