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16:38 29.05.2019

Для временного изменения места голосования теперь не нужно подавать документы, подтверждающие необходимость такого изменения – ЦИК

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Для временного изменения места голосования теперь не нужно подавать документы, подтверждающие необходимость такого изменения – ЦИК

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в свое постановление "Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса".

"В частности, Порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса", - сообщает пресс-служба ЦИК в понедельник.

Также, с целью обеспечения одинакового применения некоторых положений закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и равных прав и возможностей участвовать в избирательном процессе всех кандидатов в народные депутаты, Комиссия утвердила Разъяснение относительно применения некоторых положений закона "О выборах народных депутатов Украины" при регистрации кандидатов в народные депутаты.

Теги: #украина #цик
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