Мэр объявил траур в Червонограде по погибшим горнякам

Городской голова Червонограда (Львовская область) Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении Дня траура 29 мая по погибшим шахтерам на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь".

Как сообщает в среду Червоноградский городской совет на странице в соцсети Фейсбук, в городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущен Государственный флаг на учреждениях города.

Как сообщалось, в 3:04 утра среды, 29 мая, на бортовом штреке плато "Сокальский" шахты "Лесная" госкомпании "Львовуголь" произошел обвал породы кровли, которым накрыло двух работников участка добычи угля №1. В ходе спасательной операции из-под завала извлекли без признаков жизни горнорабочего подземного Михаила Турка и горняка по ремонту горных выработок Михаила Павлика.