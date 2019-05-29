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16:05 29.05.2019

Мэр объявил траур в Червонограде по погибшим горнякам

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Городской голова Червонограда (Львовская область) Андрей Заливский издал распоряжение об объявлении Дня траура 29 мая по погибшим шахтерам на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь".

Как сообщает в среду Червоноградский городской совет на странице в соцсети Фейсбук, в городе ограничено проведение развлекательных мероприятий и приспущен Государственный флаг на учреждениях города.

Как сообщалось, в 3:04 утра среды, 29 мая, на бортовом штреке плато "Сокальский" шахты "Лесная" госкомпании "Львовуголь" произошел обвал породы кровли, которым накрыло двух работников участка добычи угля №1. В ходе спасательной операции из-под завала извлекли без признаков жизни горнорабочего подземного Михаила Турка и горняка по ремонту горных выработок Михаила Павлика.

Теги: #траур #горняки #украина #львовская_область
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