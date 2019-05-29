Филарет обратил внимание митрополита Епифания на ситуацию с настоятелем Свято-Покровского собора в Киеве

Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет обратился к предстоятелю Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию в связи с ситуацией вокруг Свято-Покровского собора (Соломенский район Киева) и его настоятеля – протоиерея Александра Трофимлюка, которого Филарет запретил в священнослужении.

"Мне стало известно, что Покровская церковь Киева (на Соломенке) из-за протоиерея Александра Трофимлюка, запрещенного мной в священнослужении, выходит из моего подчинения как правящего архиерея Киева, подтвержденного решением Священного синода от 5 февраля 2019 года, и переходит вместе с приходом в Ваше подчинение без отпускной грамоты. Приняли Вы этот приход или нет, - мне неизвестно", - говорится в письме Филарета на имя митрополита Епифания, обнародованном в среду пресс-центром Киевской патриархии.

При этом он указал, что если глава УПЦ (ПЦУ) принял приход "без согласия правящего архиерея", то это означает нарушение канонического порядка в переходе духовенства с одной епархии в другую.

"Я думаю, что Вы как предстоятель должны поддерживать, и думаю, что в действительности поддерживаете канонический порядок и архиерейскую присягу, данную при епископской хиротонии - "не принимать в свою епархию без отпускной грамоты", - добавил патриарх Филарет.

Ранее он издал указ от имени Украинской православной церкви Киевского патриархата, согласно которому запретил священнослужение протоиерею Александру Трофимлюку, который в феврале был назначен ректором Киевской православной богословской академии вместо митрополита Епифания.

В свою очередь, Трофимлюк на странице в Фейсбуке указал, что он клирик Православной церкви Украины, а УПЦ-КП прекратила религиозную деятельность 15 декабря 2018 года.

"Как клирик Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) какие-либо распоряжения, опубликованные от имени УПЦ-КП, считаю недействительными", - отметил протоирей.