Три человека пострадали в результате штурма неизвестными ратуши во Львове

Во время штурма неизвестными здания Львовского горсовета были избиты два руководителя администрации мэра Львова Андрея Садового и сотрудник муниципальной дружины, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" руководитель пресс-службы горсовета Кристина Процак.

По информации Процак, сейчас часть людей, штурмовавших здание, вернулась в палаточный городок у ратуши, а часть ходит по коридорам – как они говорят, "контролируют работу чиновников".

Представители Львовского горсовета вызвали полицию, полицейские собирают заявления от работников.

Ранее в это день пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что группа неизвестных выломала дверь в городской ратуше и ворвались внутрь.

"К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось", - сказано в сообщении горсовета.

По информации местного издания "Zaxid.net", молодые люди после потасовки у дверей ратуши ворвались в горсовет, разделились на несколько групп и направились к кабинету мэра Львова Андрея Садового, и.о.заместителя мэра по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя мэра по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.