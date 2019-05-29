События

14:21 29.05.2019

Зеленский отправился во Львовскую область для посещения шахты, где погибли горняки

1 мин читать
Зеленский отправился во Львовскую область для посещения шахты, где погибли горняки

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область, чтобы посетить шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой в результате обвала породы погибли два шахтера.

"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел на Львовщину. Глава государства посетит шахту "Лесная" в Сокальском районе, где произошел обвал породы", - говорится в сообщении администрации президента в Твиттере.

Ранее о планах осуществить эту поездку агентству "Интерфакс-Украина" рассказали в пресс-службе президента.

По информации МВД Украины, в среду около 4.00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.

Теги: #горняки #украина #зеленский
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:47 29.05.2019
"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

"Укрэнерго" оценивает стоимость синхронизации ОЭС Украины с ENTSO-E в EUR357 млн

15:42 29.05.2019
Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в парламенте

Президентский законопроект об импичменте зарегистрирован в парламенте

15:36 29.05.2019
Нардеп Грановский вышел из партии БПП, не планирует входить в список "Европейской солидарности"

Нардеп Грановский вышел из партии БПП, не планирует входить в список "Европейской солидарности"

15:23 29.05.2019
У Зеленского заявляют, что подача в Раду законопроекта об ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней

У Зеленского заявляют, что подача в Раду законопроекта об ответственности за незаконное обогащение - вопрос ближайших дней

15:12 29.05.2019
Полиция решает вопрос о правовой квалификации и привлечении к ответственности причастных к штурму горсовета Львова

Полиция решает вопрос о правовой квалификации и привлечении к ответственности причастных к штурму горсовета Львова

15:08 29.05.2019
Новый гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин: Наше сотрудничество с Минобороны должно стать взаимовыгодным

Новый гендиректор "Завода им. Малышева" Чурсин: Наше сотрудничество с Минобороны должно стать взаимовыгодным

15:06 29.05.2019
Национальная система крови до 2022г перейдет на новую систему финансирования

Национальная система крови до 2022г перейдет на новую систему финансирования

14:52 29.05.2019
Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

Бойко выступает за отставку правительства Гройсмана

14:44 29.05.2019
Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

Президент внес в Раду законопроект о процедуре импичмента

14:41 29.05.2019
КС закрыл производство по приватизации объектов "Укррудпрома"

КС закрыл производство по приватизации объектов "Укррудпрома"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

Служебное расследование обстоятельств задержания боевиками восьмерых военных 53-й ОМБр не выявило факта госизмены – доклад Зеленскому

Зеленский в среду поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

Рада во вторник успешно проголосовала только за одно решение

На Донбассе во вторник боевики дважды обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен – ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Три человека пострадали в результате штурма неизвестными ратуши во Львове

Комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей

Группа неизвестных ворвалась в здание Львовского горсовета

Жарко и сухо будет на юго-востоке Украины в четверг, на остальной территории - грозы

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

Служебное расследование обстоятельств задержания боевиками восьмерых военных 53-й ОМБр не выявило факта госизмены – доклад Зеленскому

Разоблачена группа лиц, вымогавших и получивших у и.о. госсекретаря Минэкологии Украины $100 тыс.

В Украинской ассоциации футбола и НАБУ опровергли информацию об обысках в Доме футбола

Зеленский в среду поедет на шахту во Львовской области, где погибли шахтеры

Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА