Зеленский отправился во Львовскую область для посещения шахты, где погибли горняки

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел во Львовскую область, чтобы посетить шахту "Лесная" государственной компании "Львовуголь", на которой в результате обвала породы погибли два шахтера.

"Президент Украины Владимир Зеленский вылетел на Львовщину. Глава государства посетит шахту "Лесная" в Сокальском районе, где произошел обвал породы", - говорится в сообщении администрации президента в Твиттере.

Ранее о планах осуществить эту поездку агентству "Интерфакс-Украина" рассказали в пресс-службе президента.

По информации МВД Украины, в среду около 4.00 в полицию поступило сообщение о том, что на шахте "Лесная" в Сокальском районе произошел обвал породы, в результате чего под завалом оказались двое горняков. Во время проведения спасательной операции на поверхность их подняли без признаков жизни. Личности погибших установлены. Ими оказались двое жителей Сокальского района 1971 по 1997 годов рождения.

Полиция Львовской области открыла уголовное производство по факту гибели двух горняков по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3-х лет.