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13:56 29.05.2019

Комитет рекомендовал Раде принять законопроекты о переименовании Кировоградской и Днепропетровской областей

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Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде Украины предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции Украины о переименовании Кировоградской области (№8380) и о переименовании Днепропетровской области (№9310-1).

Как сообщалось, данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Законопроекты соответствуют Основному закону, о чем свидетельствуют выводы Конституционного суда.

Как сообщалось, . 6 февраля Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции, предполагающий переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

А 3 апреля Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции Украины законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Теги: #верховная_рада #украина
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