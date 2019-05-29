Группа неизвестных ворвалась в здание Львовского горсовета

Во Львове группа неизвестных выломала дверь и ворвалась в городской совет.

Как сообщает в среду пресс-служба горсовета, эти лица накануне во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно – краской, а сейчас выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь.

"К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента "Администрация городского головы" Евгений Бойко. Конструктивного разговора не получилось", - сказано в сообщении горсовета.

По информации местного издания "Zaxid.net", в инциденте участвовали несколько десятков представителей, в том числе представители организаций "Развитие громады", "Украинский союз участников АТО", "Национальный корпус" и "Сокол".

Издание сообщает, что молодые люди, после потасовки у дверей ратуши ворвались в горсовет, разделились на несколько групп и направились к кабинету мэра Львова Андрея Садового, и.о.заместителя мэра по гуманитарным вопросам Галины Сличной и заместителя мэра по вопросам ЖКХ Сергея Бабака.

Патрульная полиция Львовской области в комментарии ТСН.ua сообщила, что по состоянию на 12:20 ситуация возле Львовского горсовета стабилизировалась, пострадавших нет. "На месте работает следственно-оперативная группа Галицкого района. Сейчас ситуация под контролем, только повреждено некоторое имущество, люди не пострадали", - сообщили в патрульной полиции.