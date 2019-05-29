Жарко и сухо будет на юго-востоке Украины в четверг, на остальной территории - грозы

В ближайшие сутки, 30 мая, юго-восточная часть Украины останется в жарком и сухом воздухе, остальная территория окажется в зоне влияния атмосферного фронта - в теплой (на западе – более прохладной) воздушной массе, где пройдут дожди с грозами, сообщает Укргидрометцентр.

В западных, северных, Винницкой, днем местами и в Одесской, Кировоградской, Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных, Винницкой и Одесской областях 24-29°.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 мая самая высокая температура днем была +32,4 в 1958 году, самая низкая ночью +2,7 в 1918 году.

31 мая в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем (кроме западной части) местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град.

Температура ночью 13-18°, днем 23-28° (на западе ночью 10-15°, днем 19-24°).

На остальной территории без осадков, лишь в Одесской, Полтавской, Кировоградской и Харьковской областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 15-20°, днем 28-33°.

Ветер северо-западный и северный (в восточной части страны - юго-восточный), 5-10 м/с.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

29 мая на 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 18-23°; в Днепре возле Киева 20°.