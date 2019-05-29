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13:26 29.05.2019

ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

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ГБР расследует факт исчезновения мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты в АП

Следователи Киевского территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) начали досудебное расследование относительно возможной утери должностными лицами администрации президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.

"Так, 28 мая 2019 года в СМИ обнародовано видеообращение секретаря СНБО Украины Александра Данилюка об отсутствии в ситуационной комнате администрации президента Украины серверов, содержащих секретную информацию", - сообщается на странице ГБР в соцсети Facebook в среду.

В связи с этим было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 29 Уголовного кодекса (утеря документов, содержащих государственную тайну, повлекшее тяжкие последствия).

Как сообщалось, вечером 28 мая, новоназначенный секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в АП исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией. На видеоролике, опубликованном на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером, Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами и пустые серверные стойки.

В ответ на это экс-пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

Цеголко отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

В свою очередь бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что главный ситуационный центр СНБО с соответствующим оборудованием находится под охраной и работает в штатном режиме.

Теги: #расследование #гбр #украина #ап
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