Служебное расследование обстоятельств задержания боевиками восьмерых военных 53-й ОМБр не выявило факта госизмены – доклад Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал информацию об обстоятельствах, при которых восемь военнослужащих мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) на минувшей неделе были задержаны боевиками в Донецкой области. В частности, отмечается, что факт госизмены в этом инциденте не установлен.

"Служебное расследование этого инцидента, которое проводится по приказу командующего операции объединенных сил, факта государственной измены не установило. В то же время в отношении командования батальона и 53-й ОМБр будут сделаны управленческие и дисциплинарные выводы в связи с существенными просчетами в организации боевой подготовки и внутренней службы", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства в среду.

Установлено также нарушение личным составом пограничного наряда на КПВВ "Новотроицкое", КП "Березовое-1" и "Березовое-2" порядка контроля за перемещением через линию столкновения.

Президент Зеленский отметил, что будет сделано всё необходимое для возвращения пленных бойцов: "Мы будем действовать максимально быстро и эффективно для освобождения наших ребят".

Как сообщалось, 22 мая восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого Донецкой области отклонились от маршрута, попали на оккупированную территорию и были задержаны боевиками.