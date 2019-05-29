События

12:43 29.05.2019

Разоблачена группа лиц, вымогавших и получивших у и.о. госсекретаря Минэкологии Украины $100 тыс.

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Разоблачена группа лиц, вымогавших и получивших у и.о. госсекретаря Минэкологии Украины $100 тыс.

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые под видом представителей общественной организации "Стоп коррупции" вымогали и получили у и.о. государственного секретаря Министерства экологии и природных ресурсов Украины $100 тыс.

Как сообщает в среду пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, вымогатели требовали эти средства за прекращение намеренно организованных ими акций протестов с требованием освободить от должности этого госслужащего, многочисленных обращений в правоохранительные органы по расследованию якобы совершенных им служебных преступлений.

В настоящее время задержаны двое организаторов преступления. Им инкриминируют действия, предусмотренные ч. 2 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В суд готовится ходатайство об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #вымогательство #украина #минэкологии #генпрокуратура
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