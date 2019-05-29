Спасатели ликвидировали пожар на корабле на территории завода "Кузня на Рыбальском"

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание на пришвартованном судне на территории завода "Кузня на Рыбальском" в Киеве.

Как сообщается в среду на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве, в 9:24 среды в оперативно-координационный центр ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул.Электриков, 29А.

В 10:33 пожар был локализован, и в 11:19 – ликвидирован.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

"Предварительно на корабле проводились сварочные работы", - сказано в сообщении столичного ГСЧС.

"К тушению пожара были привлечены 4 единицы техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Ранее в этот день в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве сообщили агентству "Интерфакс-Украина", что в трюме пришвартованного судна на территории завода "Кузня на Рыбальском" произошло возгорание на площади 100 кв. м. "Это судно находится на ремонтных работах", - сообщили агентству в пресс-службе ГСЧС.