Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

Двое горняков погибли в результате обвала породы на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь" во Львовской области, сообщает сайт госпредприятия.

Согласно сообщению, трагедия произошла в 3:04 утра среды.

"На бортовом штреке плато "Сокальский" произошел обвал породы кровли, которым захватило двух работников участка добычи угля №1", - сказано в сообщении.

В ходе спасательной операции из-под завала извлекли без признаков жизни горнорабочего подземного Михаила Турка и горняка по ремонту горных выработок Михаила Павлика.

Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии.