Двое горняков погибли на шахте во Львовской области
Двое горняков погибли в результате обвала породы на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь" во Львовской области, сообщает сайт госпредприятия.
Согласно сообщению, трагедия произошла в 3:04 утра среды.
"На бортовом штреке плато "Сокальский" произошел обвал породы кровли, которым захватило двух работников участка добычи угля №1", - сказано в сообщении.
В ходе спасательной операции из-под завала извлекли без признаков жизни горнорабочего подземного Михаила Турка и горняка по ремонту горных выработок Михаила Павлика.
Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии.