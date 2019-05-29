События

10:55 29.05.2019

Двое горняков погибли на шахте во Львовской области

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Двое горняков погибли в результате обвала породы на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь" во Львовской области, сообщает сайт госпредприятия.

Согласно сообщению, трагедия произошла в 3:04 утра среды.

"На бортовом штреке плато "Сокальский" произошел обвал породы кровли, которым захватило двух работников участка добычи угля №1", - сказано в сообщении.

В ходе спасательной операции из-под завала извлекли без признаков жизни горнорабочего подземного Михаила Турка и горняка по ремонту горных выработок Михаила Павлика.

Главное управление Гоструда создает комиссию для специального расследования аварии.

Теги: #горняки #шахта #украина #обвал #львовская_область
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