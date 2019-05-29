Двое горняков оказались под завалами на шахте во Львовской области, тело одного уже подняли на поверхность

Во Львовской области на шахте "Лесная" государственной холдинговой компании "Львовуголь" произошло обрушение породы, под завалом оказалось два горняка, сообщил глава Конфедерации свободных профсоюзов и независимого профсоюза угольщиков Михаил Волынец.

"Сегодня ночью на шахте "Лесная" ГП "Львовуголь" на горизонте 242 м произошло обрушение породы. Под завалом оказалось два горняка. Тело одного погибшего подняли на поверхность. Ему было всего 32 года. Работы по изъятию второго шахтера продолжаются", - написал Волынец на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

По его словам, к проведению аварийно-спасательных работ привлечены 3 отделения Государственной военизированной горноспасательной службы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Всего в шахте находится 69 горняков (на аварийном участке - 21 горняк). Шахта работает в штатном режиме. Искренне сочувствуем родственникам и близким погибшего горняка", - написал Волынец.