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08:47 29.05.2019

В Киеве суд будет принимать решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании - полиция

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В Киеве суд будет принимать решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании - полиция

В Киеве суд будет принимать решение об экстрадиции в Польшу подозреваемого в жестоком убийстве и изнасиловании, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

"Оперативники за сутки разыскали и задержали подозреваемого. Мужчина разыскивался польскими коллегами за жестокое изнасилование и убийство молодой женщины. Однако и сейчас задержанному не вынесен приговор - он до сих пор не экстрадирован в Польшу. Судебное заседание по решению о его выдаче состоится завтра" – говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции во вторник вечером.

В октябре 2018 в польском городке исчезла 28-летняя гражданка Республики Польша. Ее расчлененное тело нашли в парке. Местные полицейские установили личность подозреваемого - гражданина Грузии - и выяснили, что он выехал на территорию Украины. В рамках тесного сотрудничества между полицией Польши и Украины правоохранители обменялись необходимой оперативной информацией. Для установления местонахождения разыскиваемого и его задержания украинским полицейским хватило времени.

 "Это еще раз доказывает, что в борьбе с преступностью у полицейских не должно быть никаких барьеров. А преступники должны понимать, что совершить преступление в одной стране и избежать ответственности в другой - им не удастся", - отметил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"По польским законам подозреваемому за жесткое убийство и издевательство грозит пожизненное лишение свободы. И для нас, и для польских коллег очень важно, чтобы он не избежал ответственности за содеянное", - добавил Аброськин.

Теги: #киев #украина #суд #убийство
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