Саакашвили заявил об отсутствии у него политических амбиций

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил об отсутствии собственных политических амбиций в Украине.

"У меня нет никаких политических амбиций, потому что я был уже на всех должностях, я все видел. Я буду очень осторожным, когда буду на что-то соглашаться. Я через это проходил, я видел, как это выглядит, и я не рвусь ни на какие должности", - рассказал Саакашвили в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина"во вторник вечером.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Саакашвили гражданства Украины.