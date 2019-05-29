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07:42 29.05.2019

В Днепропетровской области произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, пострадали дети

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В Днепропетровской области произошло ДТП с участием фуры и микроавтобуса, пострадали дети

 В Днепропетровской области полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортной аварии с участием микроавтобуса, в салоне которого находилось 16 школьников из Полтавы, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 17:00 на автодороге Борисполь-Днепр-Запорожье в районе с. Каменное Солонянского района. Школьники из г.. Полтава возвращались домой с экскурсии по. Запорожью. Установлено, что водитель 1977 года рождения, который управлял микроавтобусом "Мерседес Спринтер", совершил столкновение с автомобилем "ДАФ"", - говорится в сообщении, на сайте Нацполиции во вторник вечером.

Как рассказал в полиции, все дети были доставлены в больницу города Днепра. Известно, что 2 ребенка получили переломы руки и ключицы.

"С целью установления всех причин ДТП будет назначен и проведен ряд соответствующих экспертиз…По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)", - подытожили в полиции.

Теги: #дети #дтп #украина #днепропетровская
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