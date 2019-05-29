Трамп заявил, что поездка в Японию была очень успешной

Президент США, вернувшись из Японии, поблагодарил страну за оказанный прием и сообщил о прогрессе в ряде вопросов двусторонних отношений.

"Вернулся из Японии после очень успешной поездки. Большой прогресс на многих фронтах. Великая страна с замечательным лидером в лице премьер-министра Абэ (Синдзо Абэ - ИФ)!", - написал президент США в твиттере.

Президент США и японский премьер также провели переговоры, в ходе которых обсудили многие вопросы, как двусторонних отношений, так и международной политики.

Говоря о сотрудничестве двух стран, Трамп сообщил, что Вашингтон и Токио намерены отправить совместные миссии на Марс и Луну, а также отметил значительный прогресс в торговых переговорах с Японией.

Кроме того, лидеры двух стран в ходе встречи обсудили северокорейский вопрос. Трамп указал, что США и Япония продолжат двусторонние консультации, нацеленные на достижения мира и безопасности на Корейском полуострове.