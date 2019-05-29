Боевики НВФ 11 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"28 мая вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.…Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения" – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник девять раз обстрелял позиции Объединенных сил: у населенного пункта Широкино - из артиллерийских систем калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм; вблизи населенного пункта Пищевик - из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Лебединское - из минометов калибра 120 мм; дважды у населенных пунктов Каменка и Водяное - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи населенного пункта Чермалык - из стрелкового оружия.", - отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подверглись населенные пункты Попасная и Железное.

"С начала текущих суток враг трижды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм; у города Марьинка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков НВФ были уничтожены, один получил ранения.