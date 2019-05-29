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06:05 29.05.2019

Синхронизация объединенной украинской энергетической системы с европейской является ключевой задачей, - Климпуш-Цинцадзе

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Синхронизация объединенной украинской энергетической системы с европейской является ключевой задачей, - Климпуш-Цинцадзе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что интеграция отечественной энергетической системы с европейской даст Украине возможность стать частью европейского энергетического пространства и свести зависимость от России до минимума, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

 Об этом она заявила во время мероприятия "Интеграция Украины в ENTSO-E (Европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии - ред.): ключевые преимущества и вызовы".

"Уже более двух лет Украина работает над реформой рынка электроэнергии, неотъемлемой частью которой является интеграция в ENTSO-E. В этом контексте правительство положительно оценивает динамику реализации задач, закрепленных в Плане мероприятий по синхронизации объединенной энергетической системы Украины с объединением энергетических систем государств-членов Европейского Союза", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

Вице-премьер-министр сообщила, что за несколько ближайших лет Украине необходимо подготовиться к работе энергосистемы в изолированном режиме.

"Для успешной подготовки необходимо разработать специальный документ с подробным планом мероприятий по интеграции в ENTSO-E, ответственными сторонами и индикаторами успешного выполнения промежуточных этапов. Таким образом мы сможем подготовиться к работе отечественной энергосистемы в изолированном режиме в 2023 году, как это предусмотрено Соглашением с ENTSO-E", - отметила Климпуш-Цинцадзе.

 "Критически важно, чтобы Парламент принял решение по обновлению приложении 27 к Соглашению об ассоциации, ведь это будет способствовать формированию прозрачных тарифов при поставке электроэнергии и даст Украине возможность эффективно отстаивать свои интересы вместе с ЕС на переговорах с РФ по транзиту газа на 2020 год ", - сказала вице-премьер-министр.

Теги: #ес #украина #энергетика
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