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04:25 29.05.2019

Туск уверен в конструктивной роли Великобритании в ЕС до Brexit

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Туск уверен в конструктивной роли Великобритании в ЕС до Brexit

 

 

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что считает естественным на данный момент участие Великобритании в совещаниях Евросоюза и верит в ее конструктивную роль.

"Присутствие (на саммите ЕС - ИФ) Терезы Мэй совершенно естественно для нас. Она по-прежнему британский премьер-министр и член Европейского совета", - сказал Туск, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции после состоявшегося в Брюсселе вечером во вторник неформального ужина глав государств и правительств 28 стран ЕС, на котором обсуждались итоги выборов в Европейский парламент 23-26 мая.

"И в результате нашей сегодняшней дискуссии, и после встреч с Терезой Мэй я полностью уверен, что Соединенное Королевство будет столь конструктивно, насколько возможно, в рамках этих европейских (после выборов в Европарламент - ИФ) процедур. Я в этом убежден", - подчеркнул глава Европейского совета.

Вместе с тем, он считает, что у Евросовета еще будут после июньского саммита ЕС более приемлемые возможности обсуждать Brexit.

"Brexit не был в нашей повестке дня, и никто даже не пытался затрагивать вопрос о нем сегодня", - объяснил он.

На просьбу прокомментировать дальнейший процесс Brexit Туск ответил, что не обладает новой информацией о том, к чему пришел Лондон на сегодняшний день.

"Наша роль на сегодня - ждать, проявлять терпение и смотреть, каким будет новое решение", - сказал глава Евросовета.

Теги: #великобритания #ес #туск #роль
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