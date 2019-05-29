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00:05 29.05.2019

Папа римский намерен лично сказать Трампу о недопустимости строительства стены на границе с Мексикой

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Папа римский намерен лично сказать Трампу о недопустимости строительства стены на границе с Мексикой

Папа римский Франциск заявил, что готов лично сказать президенту США Дональду Трампу о том, что строить пограничные стены неправильно.

"Я не знаю, что происходит с этим новым культом защиты территорий путем строительства стен. Мы уже знали одну, ту в Берлине, которая принесла столько головных болей и столько страданий", - сказал понтифик в интервью мексиканскому телеканалу "Телевиса".

"Разлучение детей с родителями идет вразрез с законом природы, и это христиане. Вы не можете так поступать. Это жестоко. Это одна из величайших жестокостей. И что защищать? Территорию или экономику страны, или кто знает, что", - отметил Франциск, добавив, что такая политика "очень грустна".

На вопрос, скажет ли он Трампу то же самое, если бы американский президент сидел напротив него, Франциск ответил: "То же самое. То же самое, потому что я говорю это публично... Я даже сказал, что те, кто строит стены, в конечном итоге, оказываются узниками стен, которые они строят ".

Теги: #ватикан #позиция #трамп #понтифик
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