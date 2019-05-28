Евродепутаты выступают за выбор председателя ЕК по системе лидера партийного списка - председатель Европарламента

Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни сообщил, что по поручению совещания глав политических фракций ЕП напомнил руководителям государств-членов ЕС о том, что евродепутаты выступают за процедуру избрания на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) лидера партийного списка - spitzenkandidat.

"Это демократическая процедура, которая позволяет гражданам выразить их позицию относительно поста руководителя европейской исполнительной власти. Эта позиция была подтверждена и усилена результатами нынешних европейских выборов", - заявил Таяни на пресс-конференции в Брюсселе во вторник после своего выступления перед главами государств и правительств на неформальном саммите ЕС, посвященном итогам выборов в Европарламент.

Высокая явка на выборы - почти 51% - показывает, по мнению главы ЕП, волю избирателей иметь Европейский парламент, который является активным участником политики ЕС.

"Кстати, мы единственный институт (ЕС - ИФ), избираемый напрямую, и с такой явкой, являющейся самой высокой с 1994 года, указания, данные нам избирателями, идут в этом направлении. Мы не в первый раз высказываемся в пользу системы spitzenkandidat. Было много резолюций, принятых по этому поводу, и мы продолжим поддерживать эту демократическую позицию", - сказал Таяни.

Он признал, что по договору о ЕС главу ЕК назначают главы государств и правительств, но отметил, что там сказано: "на основе результатов выборов".

Таяни ясно дал понять, что Европарламент и в дальнейшем будет настаивать на кандидатуре spitzenkandidat в перспективе июньского саммита ЕС, где ожидается более конкретное обсуждение назначений.

Отвечая на вопрос о непрозрачности процесса, он пояснил, что обычно выступление председателя Европарламента на Европейском совете бывает публичным. "Сегодня, поскольку это неформальный совет, он проходил за закрытыми дверями", - сказал Таяни.

Он также добавил: "Но об именах (кандидатов - ИФ) не говорили (...) Имена сегодня не обсуждали".

По словам Таяни, Европарламент хотел бы завершить процесс назначений как можно скорее. "Будет Европейский совет 20 июня. Мы выдвинем наши предложения. Мы будем очень спокойно работать до тех пор. Очевидно, что мы будет защищать нашу позицию, которая ясна: больше демократии и уважение воли граждан", - объяснил председатель ЕП.

На вопрос, должен ли быть кандидатом на пост главы ЕК тот, кто идет первым в списке или тот, кто способен объединить коалицию вокруг своей программы, Таяни ответил: "Как председатель парламента я защищаю процедуру. То есть это должен быть spitzenkandidat".

"Но если вы меня спрашиваете как заместителя председателя Европейской народной партии (ЕНП, победившей на выборах и обеспечившей себе крупнейшую фракцию в ЕП - ИФ), я вам отвечаю: для ЕНП кандидат - тот, кто выиграл выборы. Это Манфред Вебер (глава европарламентской фракции ЕНП - ИФ).