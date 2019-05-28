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22:20 28.05.2019

Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии "Слуга народа" – Разумков

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Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии "Слуга народа" – Разумков

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии "Слуга народа" на досрочных выборах после длительного отсутствия в Украине, заявил в эфире ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина" глава партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков.

"Я думаю, что, если я не ошибаюсь, там есть ограничения. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины. Он прожил 4, и видимо меньше, потому что этот промежуток времени он тоже выпадает из этого временного цикла. В партийные списки или в движение по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии, но другие ограничения играют важную роль", - рассказал Разумков.

Разумков также отметил, что такие вопросы четко регулируются украинским законодательством: "А прием или не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе партию, он прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами, в том числе".

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Саакашвили гражданства Украины.

Представители партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в среду, 29 мая, в 17:00 в Международном аэропорту "Борисполь" намерены встречать Саакашвили.

Теги: #разумков #саакашвили #украина #слуга_народа
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