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21:46 28.05.2019

У Порошенко заявляют, что секретной информации на серверах из ситуационной комнаты не было

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У Порошенко заявляют, что секретной информации на серверах из ситуационной комнаты не было

Экс пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко заявил, что вся техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована на средства Петра Порошенко, поэтому была возвращена владельцу, а секретной информации на ней не было.

"Вся техника для ситуационной комнаты президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только on line. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой", - написал Цеголко на своей официальной странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Экс пресс-секретарь президента Украины отметил, что в СНБО есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами.

"В СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр, со всеми конфиденциальными серверами", - рассказал Цеголко.

Как сообщалось ранее, новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, техника и серверы с секретной информацией.

На видеоролике, опубликованном на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером, Данилюк демонстрирует пустую комнату с голыми стенами, в которой остались только Государственный флаг Украины и президентский штандарт.

"Это ситуационная комната администрации президента. Так сейчас она выглядит. Еще месяц назад она выглядела совершенно по-другому – на всех стенах висели мониторы, которые были подключены к серверам, которые находятся по ту сторону стены… Как видите, все было снято во время смены власти. Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине", - говорит Данилюк на видео.

Он напоминает, что во время совещаний в ситуационной комнате часто использовалась информация с секретных источников, которая попадала в комнату по защищенным каналам связи. По словам Данилюка, эта информация должна была храниться на серверах в соседней комнате.

"Серверы находились – именно находились, потому что сейчас их там нет – в этот комнате. Как вы видите, тут сейчас пусто. Серверы также были вывезены", - сообщил он, демонстрируя пустые серверные стойки.

Теги: #снбо #порошенко #техника
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