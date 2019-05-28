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20:57 28.05.2019

Помощник президента Ермак назвал халатностью персонала школы ситуацию с гибелью ученика на Закарпатье

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Помощник президента Ермак назвал халатностью персонала школы ситуацию с гибелью ученика на Закарпатье

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 27 мая посетил пострадавшую от паводков Закарпатскую область и проинспектировал школу, ученик которой утонул в реке. Ермак возлагает ответственность из-за произошедшего на персонал учебного заведения.

Как сообщается на сайте главы государства, трагедия произошла с 11-летним Сергеем Церушем, учеником Воловецкой общеобразовательной школы. На перемене мальчик вышел посмотреть, как поднялась вода в реке, и его унесло течение. Территория школы не была отгорожена от реки забором.

Помощник президента пообщался о расследовании ситуации с директором школы и начальником районного отдела полиции. Он выразил убеждение, что ответить за то, что произошло, должны представители учебного заведения. Кроме того, школу нужно огородить во избежание повторения трагедии.

"Это была халатность. Хотя мне попытались рассказать, что это несчастный случай", - отметил Ермак.

Он передал слова соболезнования от президента родителям погибшего мальчика, указав, что справедливое расследование этого – принципиальный вопрос.

О безопасности учеников речь шла и на совещании в Ужгороде под председательством и.о. главы Закарпатской облгосадминистрации Ярослава Галаса.

"Помощник президента отметил необходимость проверить все учебные заведения, расположенные вблизи открытых водоемов, (говорил) о рисках в случае чрезвычайных ситуаций и персональной ответственности их руководителей. Также он подчеркнул важность наработки и реализации превентивных мер по предотвращению паводков", - сказано в сообщении.

Он также сообщил, что вскоре будет представлен новый главы облгосадминистрации.

Теги: #жертва #паводок #закарпатье
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