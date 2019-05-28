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20:48 28.05.2019

В ЕС приняли необходимые меры, чтобы не допустить внешнего влияния на европейские выборы - глава Европарламента

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В ЕС приняли необходимые меры, чтобы не допустить внешнего влияния на европейские выборы - глава Европарламента

В ходе избирательной кампании в Европарламент (ЕП) в борьбе с фейковыми новостями извне ЕС, которые создавали проблемы, были приняты необходимые меры противодействия, заявил во вторник на пресс-конференции в Брюсселе председатель ЕП Антонио Таяни.

"Мы учредили все возможные контрмеры, чтобы не допустить оказания влияния на голосование европейских граждан. Мы занимали очень ясную позицию по этому вопросу", - сказал Таяни журналистам после своего выступления перед главами государств и правительств на неформальном саммите ЕС, посвященном итогам выборов в Европарламент.

Он отметил усилия Еврокомиссии (ЕК) на этом направлении и специально - работу члена ЕК по цифровому обществу Марии Габриэль.

"Нам известно, что ложные новости поступали, по меньшей мере, из 15 неевропейских (не входящих в ЕС - ИФ) стран, и мы приняли все меры, чтобы избежать оказания влияния на европейских граждан во время их голосования", - отметил он.

Таяни также напомнил, что Европарламент договаривался по этому вопросу с главой компании Facebook Inc Марком Цукербергом с целью помешать любым внешним попыткам влиять на голосование граждан.

"Если мы теперь обнаружим, что такие попытки были, мы будем действовать", - заявил председатель Европейского парламента.

Теги: #ес #европарламент #мнение #выборы
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