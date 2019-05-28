Новый руководитель Закарпатской области вскоре будет представлен – помощник президента

Вскоре будет представлен новый глава Закарпатской областной государственной администрации, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщила пресс-служба главы государства, А.Ермак 27 мая посетил с рабочей поездкой Закарпатскую область, которая пострадала от наводнения.

Как сообщалось, глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию 23 апреля.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации в июле 2015 года.

Согласно ст.118 Конституции Украины, главы местных администраций, в том числе областных и районных, назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины.