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20:43 28.05.2019

Новый руководитель Закарпатской области вскоре будет представлен – помощник президента

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Новый руководитель Закарпатской области вскоре будет представлен – помощник президента

Вскоре будет представлен новый глава Закарпатской областной государственной администрации, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Как сообщила пресс-служба главы государства, А.Ермак 27 мая посетил с рабочей поездкой Закарпатскую область, которая пострадала от наводнения.

Как сообщалось, глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке с занимаемой должности по собственному желанию 23 апреля.

Пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Москаля главой Закарпатской облгосадминистрации в июле 2015 года.

Согласно ст.118 Конституции Украины, главы местных администраций, в том числе областных и районных, назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению Кабинета министров Украины.

Теги: #закарпатье #кадры
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