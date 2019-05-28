Рада во вторник успешно проголосовала только за одно решение

Верховная Рада во вторник смогла принять только одно результативное решение - постановление об изменении в административно-территориальном устройстве Донецкой области, хотя в повестку дня было внесено более 40 законопроектов.

Как передаёт корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в сессионном зале во вторник находилось около 170 депутатов и законопроекты, которые ставил на голосование председатель Верховной Рады Андрей Парубий, не набирали даже минимального количества голосов в поддержку - 226.

Верховная Рада не поддержала принятие в первом чтении законопроекта № 8402 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о продолжении до 1 января 2030 года действия нормы Налогового Кодекса о нулевой ставке налога на добавленную стоимость на поставку товаров и услуг для предприятий, основанными общественными организациями лиц с инвалидностью.

Народные депутаты не поддержали ни одно из предложений спикера - отправить законопроект на доработку в комитет или отправить субъекту законодательной инициативы. Таким образом документ был отклонён.

Парубий закрыл вечернее заседание на пятнадцать минут раньше, чем требует регламент работы.

Он напомнил, что на среду запланирован отчёт Счетной палаты и призвал депутатов придти на свои рабочие места.