Пенсионный фонд Норвегии KLP откажется от вложений в игровые и алкогольные компании

Крупнейший пенсионный фонд Норвегии KLP откажется от вложения средств в компании, которые получают более 5% выручки от азартных игр и продажи алкогольной продукции.

Под управлением фонда находятся активы объемом около $80 млрд, он управляет пенсионными накоплениями госслужащих страны.

KLP намерен продать так называемые "грешные акции" на сумму порядка $320 млн, сообщает The Financial Times. В число 90 компаний, которые попадут под эти действия, входят пивоваренные концерны AB InBev и Heineken, крупнейший в мире производитель люксовых товаров LVMH, выпускающий коньяк и шампанское известных марок, а также лидер мировой алкогольной отрасли Diageo.

"Мы не просто думаем о том, что приносит наибольший доход, мы также думаем о вкладе наших инвестиций в позитивное и ответственное социальное развитие, - заявил главный исполнительный директор фонда Сверре Турнес. - Мы управляем $80 млрд для более чем 1 млн норвежцев. Это огромная ответственность".

KLP указывает на статистику Всемирной организации здравоохранения, согласно которой более 50% проявлений насилия в Норвегии происходят в состоянии алкогольного опьянения, а связанные с алкоголем расходы по стране в целом ежегодно составляют $2 млрд.

В 2014 году пенсионный фонд отказался от инвестиций в компании, более половины выручки которых приходилось на угольный бизнес. В начале мая KLP объявил о снижении этого уровня до 5%.