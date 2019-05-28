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19:18 28.05.2019

Секретарь СНБО Данилюк: возвращение гражданства Саакашвили - это восстановление справедливости

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Секретарь СНБО Данилюк: возвращение гражданства Саакашвили - это восстановление справедливости

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что возвращение украинского гражданства экс-президенту Грузии, бывшему главе Одесской областной государственной администрации Михеилу Саакашвили - это восстановление справедливости.

"Я сейчас не хочу говорить о своем отношении, потому что мы лично знакомы с Михеилом… Могут быть у людей разные отношения, но сейчас важно одно: что был нарушен закон, и то, как поступили с Михеилом – это точно не было примером, как себя должна вести Украина со своими гражданами. Поэтому эта справедливость была восстановления", - сказал Данилюк на брифинге в Киеве во вторник.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский своим указом о возвращении Саакашвили гражданства "просто восстановил справедливость и верховенство права в Украине конкретно в этом вопросе".

"А дальше это уже вопрос к Михеилу – если он решит возвращаться (в Украину – ИФ), то вы сможете задать ему вопросы", - сказал Данилюк.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский отменил решение пятого президента Петра Порошенко о лишении экс-президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Саакашвили гражданства Украины.

Представители партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" в среду, 29 мая, в 17:00 в Международном аэропорту "Борисполь" намерены встречать Саакашвили.

Теги: #гражданство #саакашвили #данилюк #мнение
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