События

19:12 28.05.2019

На Донбассе во вторник боевики дважды обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен – ООС

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На Донбассе во вторник боевики дважды обстреляли украинские позиции, один военнослужащий ранен – ООС

Боевики на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 вторника дважды нарушил режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр операции объединенных сил.

Как сообщается в сводке на странице ООС в соцсети Фейсбук во вторник вечером, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник обстрелял украинские позиции вблизи г. Марьинка и пос.Широкино из минометов калибра 120 мм.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сказано в сводке.

Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой.

Теги: #оос #сводка
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