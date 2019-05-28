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19:04 28.05.2019

Суд перенес на 16 июля подготовительное заседание по делу Добкина о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове

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Суд перенес на 16 июля подготовительное заседание по делу Добкина о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове

Назначенное на вторник в Дзержинском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу о выделении земли в городе по т.н. кооперативной схеме в 2008-2010 годах, в котором подозревают народного депутата, бывшего городского голову Михаила Добкина и еще нескольких чиновников, работавших в то время в горсовете, не состоялось.

"Судебная коллегия, посовещавшись на месте, решила: считать невозможным провести подготовительное заседание в отсутствие обвиняемой Овинниковой и ее защитника. Подготовительное заседание по делу переносится уже третий раз. До этого его не могли провести из-за неявки адвокатов и одного из обвиняемых, считая их неявку в судебное заседание уважительной. Объявить в подготовительном судебном заседании перерыв", - говорится в определении суда, озвученном председательствующим коллегии Алексеем Шишкиным.

В судебное заседание не явились обвиняемая экс-заместитель городского головы Татьяна Овинникова и ее защитник. Овинникова уведомила суд, что вынуждена выехать на лечение за пределы Украины и просила перенести заседание.

В ходе обсуждения возможности рассматривать дело в отсутствие Овинниковой, Добкин просил перенести подготовительное заседание на период после окончания внеочередных парламентских выборов. Он объяснил свою просьбу тем, что считает свое дело политическим (по его мнению, после выборов влияние политической компоненты исчезнет). (На предыдущем заседании он таким же образом мотивировал необходимость переноса заседания на период после окончания президентских выборов).

Суд перенес подготовительное заседание на 16 июля.

Как сообщалось, 11 октября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что обвинительный акт в отношении Добкина по делу о выделении земли по "кооперативной схеме" в Харькове направлено в суд.

"Дела народных депутатов, согласие на привлечение которых было получено в ВР, постепенно передаются в суд. Сегодня в суд направлено обвинительный акт в очередном, уже третьем за 2018, уголовном производстве по хищению более 75 гектаров земли, стоимостью более 240 млн.грн... Собрано достаточное количество доказательств и в суд направлено обвинительное заключение по обвинению шести человек в совершении служебных и против собственности преступлений. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины. Справка: санкциями инкриминируемых статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества ", - написала Сарган на своей странице в Facebook.

Кроме Добкина, подозреваемыми по делу являются главный архитектор Харькова Сергей Чечельницкий, экс-заместитель городского головы Татьяна Овинникова, экс-директор департамента земельных отношений Харьковского горсовета Борис Баронин, а также Владимир Конюхов и Андрей Китченко. По данным досудебного следствия, должностные лица Харьковского городского совета, в октябре - декабре 2008 года вступили в предварительный сговор и, действуя в интересах лиц, которые якобы нуждались в улучшении жилищных условий, злоупотребляя своим служебным положением, путем мошеннических действий устранили препятствия последним в завладении правом на землю, что повлекло тяжкие последствия. На полученные таким образом участки и имущество подозреваемых наложен арест.

14 июля 2017 года Генеральная прокуратура Украины вручила Добкину подозрение подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины

5 июля 2018 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении преступления Добкину.

Теги: #добкин #земля #дело
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