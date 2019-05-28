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16:23 28.05.2019

Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"

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Экс-начальник Генштаба Замана считает заказчиками своего преследования Порошенко и Турчинова, а Матиоса назвал "мастером фальсификаций"

Обвиняемый в государственной измене бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана (18 февраля 2012 – 19 февраля 2014г) считает, что заказчиком его уголовного преследования являются пятый президент Украины Петр Порошенко и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, а главный военный прокурор Анатолий Матиос является "мастером фальсификаций".

"Я фактически единственный силовик времен Януковича, который остался на территории Украины, поэтому стал объектом преследования. Скорее всего, заказчики президент (Петр Порошенко – ИФ) и секретарь СНБО (Александр Турчинов – ИФ), с которым у меня личный конфликт и напряженные отношения, и он заинтересован в этом, чтобы бездеятельность во время аннексии Крыма переложить на других людей", - сказал он на пресс-конференции во вторник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Замана подчеркнул, что во время аннексии Крыма он не получал команду от тогдашнего политического руководства страны по приведению армии в боевую готовность.

"Сегодня меня обвиняют в том, что я в конце января – феврале 2014 года не принял решение о приведении Вооруженных сил в полную боеготовность или повышении боеготовности. Я не имею права на это. Это должно быть политическое решение. Почему? Потому что я начал бы приводить войска в повышенную боевую готовность, когда в обществе все было наэлектризовано и на Майдане люди не понимали бы, что происходит", - пояснил он.

При этом Замана отметил, что в конце января 2014 года провел в рамках своих полномочий учения сил постоянной готовности: высокомобильных десантных войск, полков спецназначения, личного состава подразделений, которые были назначены по планам на усиление группировки украинской армии в Крыму.

Экс-начальник Генштаба указал, что спустя пять лет по-прежнему неизвестно, почему тогдашний и.о. президента Александр Турчинов "сегодня говорит, что аннексия Крыма началась уже 20 февраля 2014 года, а до 27 февраля не был назначен ни министр обороны, ни начальник Генштаба".

Замана указал, что 22 февраля 2014 года его назначили уполномоченным Верховной Рады по контролю над деятельностью Минобороны Украины, хотя он "был готов возглавить Вооруженные силы и защищать Крым".

"Мне лично тогда Турчинов сказал, что коалиционным решением кандидатура Заманы не была поддержана на пост министра обороны. Я спросил, кого. Он сказал, что адмирал Тенюх. Это отличный порядочный человек, патриот, но он всю жизнь прослужил до этого на флоте, и для него Сухопутные войска, Воздушные силы большой знак вопроса. Я тогда сказал Турчинову, что это большая ошибка", - подчеркнул он.

Замана также утверждает, что в Генштабе 1 марта была разработана и подготовлена операции по переброске личного состава на территорию Крыма для деблокировки воинских частей. "Был подготовлен личный состав, загружен на самолеты, которые поднялись и дошли до морского побережья континентальной Украины, после чего летчики получили команду, развернулись и вернулись назад на аэродромы базирования", - сказал он.

По его мнению, в те дни, когда была захвачена Верховная Рада АРК, нужно было действовать максимально оперативно. "Было достаточно сил, чтобы применить их в Крыму. Я уверен, что Россия не хотела открытой конфронтации, и мы бы переломили эту ситуацию в свою пользу. Но не было желания и политической воли", - уверен бывший начальник Генштаба.

Теги: #всу #преследование #заявление #генштаб #замана
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