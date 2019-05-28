Пятеро моряков-членов экипажа танкера, задержанных в 2018г ВМС Египта, вернулись в Украину – МВД

В Украину продолжают возвращаться моряки, задержанные в 2018 году в Египте, и во вторник пограничники Одесского отряда в пункте пропуска "Одесса-авиа" оформили отдельным коридором пятерых моряков.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины, они прибыли рейсом из Стамбула.

В министерстве напомнили, что экипаж судна, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны.

По информации экипажа, танкер был задержан из-за не умышленного, а случайного входа в территориальные воды Египта.

"Вчера через аэропорт Одессы вернулись еще четверо моряков, которых также оформлено отдельным коридором", - указано в сообщении.

Ранее во вторник официальный представитель Департамента консульской службы украинского МИД Василий Кирилич сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что все задержанные египетскими Военно-морскими силами в Красном море украинские моряки – члены экипажа нефтяного танкера Sea Shark, - покинули базу ВМС и готовятся к возвращению в Украину.

"Все украинские моряки с судна Sea Shark покинули базу ВМС Египта. Теперь - подготовительные формально-организационные мероприятия по возвращению в Украину. А капитана ждет консул в посольстве", - рассказал Кирилич.